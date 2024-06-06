За добу країна-терорист втратила 1300 військовослужбовців
Київ • УНН
За даними Генерального штабу Збройних Сил України, рф втратила 1300 військовослужбовців, внаслідок чого її загальні бойові втрати з початку вторгнення 24 лютого 2022 року склали 515 000 осіб.
За добу рф втратила 1300 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 06.06.24:
- Особовий склад: 515000 (+1300).
- Танки: 7828 (+22).
- Броньовані бойові машини: 15076 (+40).
- Артилерійські системи: 13433 (+48).
- РСЗВ: 1095 (+3).
- Засоби ППО: 831 (+1).
- Літаки: 357.
- Гелікоптери: 326.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 10846 (+41).
- Крилаті ракети: 2270.
- Кораблі/катери: 27.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 18360 (+63).
- Спеціальна техніка: 2230 (+7).
ППО знищила 17 з 18 ворожих БпЛА 06.06.24, 07:22 • 28836 переглядiв