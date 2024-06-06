За сутки страна-террорист потеряла 1300 военнослужащих

Пожар в Хмельницкой области: произошла вражеская атака на инфраструктурный объект, без жертв

Из-за вражеской атаки на объекте инфраструктуры в Хмельницкой области возник пожар, но сообщений о жертвах не поступало. В настоящее время экстренные службы работают над тушением пожара.