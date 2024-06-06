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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ПВО уничтожила 17 из 18 вражеских БпЛА

17 из 18 ударных беспилотников были сбиты в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях в ходе воздушного боя.

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ПВО уничтожила 17 из 18 вражеских БпЛА

Вражеские войска 364 раза нанесли удары по 11 населенным пунктам Запорожской области

За минувшие сутки вражеские войска 364 раза нанесли удары по 11 населенным пунктам в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, ракетные и артиллерийские обстрелы, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Война •   •  2558 просмотра
Вражеские войска 364 раза нанесли удары по 11 населенным пунктам Запорожской области

Враг нанес удар по Донецкой области: ранены 6 гражданских и повреждены 13 домов

В Селидово Донецкой области в результате вражеского обстрела авиабомбами было ранено 6 мирных жителей и повреждено 13 жилых домов.

Общество •   •  3851 просмотра
Враг нанес удар по Донецкой области: ранены 6 гражданских и повреждены 13 домов

рф планирует направить военные корабли в Карибское море для проведения военно-морских учений

По словам высокопоставленного американского чиновника, рф планирует направить военные корабли в Карибский регион этим летом для проведения военно-морских учениях, возможно, посетив порты Кубы и Венесуэлы.

Новости Мира •   •  5113 просмотра
рф планирует направить военные корабли в Карибское море для проведения военно-морских учений

Оккупанты на захваченных землях распространяют пособие для военных комиссаров с целью призыва в армию

На временно оккупированной территории Запорожской области распространяется пособие для российских военных комиссаров, направленное на сокращение числа людей, уклоняющихся от призыва в российские военные формирования.

Война •   •  9506 просмотра
Оккупанты на захваченных землях распространяют пособие для военных комиссаров с целью призыва в армию

6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День журналиста в Украине

Именно шестого июня 1933 года обычный американский менеджер по продажам автомобилей Ричард Холлингсхед открыл первый в мире кинотеатр под открытым небом в своем родном городе Кадмен.

УНН Lite •   •  5618 просмотра
6 июня: День кинотеатра под открытым небом, День журналиста в Украине

рф распространяет дезинформацию о мобилизации в Украине, дискриминируя нацменьшинства

Российская пропаганда распространяет дезинформацию о том, что Украина дискриминирует нацменьшинства во время мобилизации, чтобы сорвать мобилизационную кампанию и разжечь внутреннюю вражду.

Война •   •  9389 просмотра
рф распространяет дезинформацию о мобилизации в Украине, дискриминируя нацменьшинства

Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины проинформировали об активности тактической авиации противника в юго-восточном направлении.

Война •   •  10752 просмотра
Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

Израиль нанес авиаудар по базе КАМАЗ в школе ООН в Газе, погибли 27 человек

Израиль нанес авиаудар по школе ОН в Газе, которая использовалась в качестве базы ХАМАС, в результате чего, по словам официальных лиц ХАМАС, погибли по меньшей мере 27 человек и десятки получили ранения.

Новости Мира •   •  10613 просмотра
Израиль нанес авиаудар по базе КАМАЗ в школе ООН в Газе, погибли 27 человек

Украинская "Дия" получила серебряную кнопку YouTube

Украинский цифровой сервис "Дия" получил серебряную кнопку YouTube.

Технологии •   •  10305 просмотра
Украинская "Дия" получила серебряную кнопку YouTube