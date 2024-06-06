ПВО уничтожила 17 из 18 вражеских БпЛА

В результате противовоздушного боя сбито 17/18 ударных беспилотников в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

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По данным военных источников, в ночь на 6 июня 2024 года, вражеские силы использовали две баллистические ракеты "Искандер-М", направленные на гражданские объекты, а также применили 18 ударных беспилотников типа "Shahed-131/136" против Украины.

В ответ на агрессию врага, силы обороны Украины мобилизовались для отражения нападения. Задействованы были мобильные огневые группы, зенитные ракетные войска, истребительная авиация и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил.

В результате противовоздушного боя сбито 17 ударных беспилотников в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях.

Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке