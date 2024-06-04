Вражеская тактическая авиация активизировалась на юго-востоке

Оккупанты распространяют дезинформацию о "провокации по инсценировке гибели мирных жителей" в Херсоне

Враг распространяет дезинформацию о запланированной провокации с целью инсценировать гибель мирных жителей в Херсоне, в то время как сами они представляют реальную угрозу городу, терроризируя мирных жителей и нападая на гражданские объекты уже больше года.