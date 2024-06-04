Ворожа тактична авіація активізувалася на південному сході
Київ • УНН
Повітряні Сили Збройних Сил України інформують про фіксацію активності тактичної авіації противника в південно-східному напрямку.
Зафіксована активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку!Загроза застосування авіаційних засобів ураження
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