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Ворожа тактична авіація активізувалася на південному сході

Ворожа тактична авіація активізувалася на південному сході

Київ • УНН

 • 106895 перегляди

Повітряні Сили Збройних Сил України інформують про фіксацію активності тактичної авіації противника в південно-східному напрямку.

Зафіксована активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку!Загроза застосування авіаційних засобів ураження

- Повітряні Сили Збройних Сил України.

Повітряні Сили зафіксували рух невстановленого типу БпЛА в декількох областях03.06.24, 22:10 • 63929 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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