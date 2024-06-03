Воздушные силы зафиксировали движение неустановленного типа БпЛА в нескольких областях
Киев • УНН
Согласно сообщениям, украинские воздушные силы обнаружили группы беспилотников неустановленного типа в нескольких областях.
Зафиксировано движение БПЛА неустановленного типа. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Движение БПЛА неустановленного типа 1. группа через Харьковщину в направлении Полтавской области!2. Еще одна группа через Сумщину в направлении Черниговщины
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