Воздушные силы зафиксировали движение неустановленного типа БпЛА в нескольких областях

В Донецкой области без вести пропал журналист и военный Александр Петраковский: что известно

Журналист и младший лейтенант Александр Петраковский, командовавший механизированной ротой, пропал без вести во время боевого столкновения с противником в районе часового оврага Донецкой области 30 мая 2024 года, добросовестно выполняя свой воинский долг.