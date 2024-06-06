ППО знищила 17 з 18 ворожих БпЛА
Київ • УНН
17 з 18 ударних безпілотників були збиті в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях в ході повітряного бою.
У результаті протиповітряного бою збито 17/18 ударних безпілотників в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.
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За даними військових джерел, у ніч на 6 червня 2024 року, ворожі сили використали дві балістичні ракети "Іскандер-М", спрямовані на цивільні об'єкти, а також застосували 18 ударних безпілотників типу "Shahed-131/136" проти України.
У відповідь на агресію ворога, сили оборони України мобілізувалися для відбиття нападу. Залучені були мобільні вогневі групи, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.
У результаті протиповітряного бою збито 17 ударних безпілотників в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях.
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