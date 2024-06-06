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Генштаб: на фронті відбулося 111 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському напрямку

Генштаб: на фронті відбулося 111 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 18601 перегляди

За минулу добу на фронті сталося 111 бойових зіткнень, з них 32 - на Покровському напрямку, де українські військовослужбовці відбили численні атаки російських окупантів.

За минулу добу на фронті відбулося 111 бойових зіткнень, з яких - 32 відбулося на Покровському напрямку. Про це в ефірі телемарафону у четвер розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає УНН.

Деталі

Протягом доби відбулось загалом 111 бойових зіткнень. За минулу добу російські терористи завдали одного ракетного та 44 авіаційних удари. Зокрема, застосували 47 керованих авіаційних бомб. Здійснили понад 3 тис. обстрілів, зокрема, 131 із застосуванням РСЗВ

- сказав Ковальов.

Станом на ранок ситуація на різних напрямках наступна:

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують наступальні дії. Загалом минулої доби відбулось 5 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку Сили оборони України відбили 13 атак ворога в районах Синьківки, Чернищини, Степової, Новоселівки, Стельмахівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак противника у районах Невського та Серебрянського лісництва.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 10 атак в районах Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 13 спроб російських окупантів прорвати оборону українських військ в районах Калинівки, Нового, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, Верхньокам’янки та Алібастрового.

На Торецькому напрямку ворог провів дві безуспішні атаки у бік Білої Гори.

На Покровському напрямку українські воїни відбили 32 атаки в районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки, Птичого, Євгенівки, Уманського, Невельського, де ворог за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка та Парасковіївка, де російські загарбники 10 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Времіївському напрямку противник здійснив 7 безуспішних спроб прорвати оборону українських військ у напрямку населених пунктів Старомайорське та Урожайне.

На Оріхівському напрямку відбулося 8 бойових зіткнень в районі Малих Щербаків, Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили 4 атаки.

Нагадаємо

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, рф втратила 1300 військовослужбовців, внаслідок чого її загальні бойові втрати з початку вторгнення 24 лютого 2022 року склали 515 000 осіб.

Павло Башинський

Павло Башинський

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