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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 16:58  •  22153 просмотра

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Противник имеет целью захватить Часов Яр на Бахмутском направлении, предупредил подполковник Владимир Фитьо. В регионе продолжаются активные боевые действия.

Врага на Бахмутском направлении интересует захват Часового Яра, что в будущем даст ему возможность для будущих наступлений. Об этом сообщил журналисту УНН начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо.

Как рассказал Фитьо, на Бахмутском направлении, где сосредоточено около 62,5 тыс. российских военных, врага интересует Часов Яр.

"Конечно его (врага - ред.) интересует Часов Яр, из которого открывается дорога на Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск, на всю Донецкую область, а затем на всю Украину", - добавил Фитьо.

Он подчеркнул, что на фронте продолжаются активные боевые действия.

"Активные боевые действия идут, линия фронта активна. Она движется. Нельзя сказать, что оккупанты прорвали оборону. Наши военнослужащие находятся в активной обороне. При лучшей возможности переходят к атакующим действиям, улучшая свое тактическое положение", - резюмировал Фитьо.

Напомним

Владимир Фитьо рассказал, что враг сейчас сместил акцент наступательных действий с Бахмутского направления на Лимано-Купянское, где только за минувшие сутки была отражена 41 атака.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
На Бахмутському напрямку ворога цікавить захоплення Часового Яру: чому
In the Bakhmut sector, the enemy is interested in capturing Chasovyi Yar: why
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