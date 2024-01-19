На Бахмутському напрямку ворога цікавить захоплення Часового Яру: чому
Київ • УНН
Противник має на меті захопити Часів Яр на Бахмутському напрямку, попередив підполковник Володимир Фітьо. У регіоні тривають активні бойові дії.
Ворога на Бахмутському напрямку цікавить захоплення Часового Яру, що в майбутньому дасть йому можливість для майбутніх наступів. Про це повідомив журналісту УНН начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо.
Як розповів Фітьо, на Бахмутському напрямку, де зосереджено близько 62,5 тис. російських військових, ворога цікавить Часів Яр.
"Звичайно його (ворога - ред.) цікавить Часів Яр, з якого відкривається дорога на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов’янськ, на всю Донецьку область, а потім на всю Україну", - додав Фітьо.
Він наголосив, що на фронті тривають активні бойові дії.
"Активні бойові дії йдуть, лінія фронту активна. Вона рухається. Не можна сказати, що окупанти прорвали оборону. Наші військовослужбовці знаходяться в активній обороні. За кращої нагоди переходять до атакувальних дій, покращуючи своє тактичне становище", - резюмував Фітьо.
Нагадаємо
Володимир Фітьо розповів, що ворог наразі змістив акцент наступальних дій з Бахмутського напрямку на Лимано-Куп’янський, де лише за минулу добу було відбито 41 атаку.