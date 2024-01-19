Противник змінив акцент наступальних дій з Бахмутського на Лимано-Куп’янський напрямок - Фітьо

Ворог наразі змістив акцент наступальних дій з Бахмутського напрямку на Лимано-Куп’янський, де лише за минулу добу було відбито 41 атаку. Про це повідомив журналісту УНН начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо.

Як розповів Фітьо, ворог змістив акцент наступальних дій на Лимано-Куп’янський напрямок, де за минулу добу наші захисники відбили 41 атаку.

На Бахмутському напрямку було відбито дві атаки неподалік Богданівки. На цьому ж напрямку було завдано 6 авіаударів, а на Куп’янському та Лиманському напрямку було завдано 21 авіаційний удар. Тобто зараз акцент наступальних дій змістився на Лимано-Куп’янському напрямку. Там ворог намагається більше атакувати - додав Фітьо.

Водночас, на Бахмутському напрямку ворог зосередив близько 62,5 тис. військових та намагається з жовтня місяця наступати по свій смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця".

"З 5 жовтня розпочалися активні дії та з цього моменту противник просунувся на якихось 100-150 метрів на часткових діляночках. І потім ці ж ділянки відбиваються. Тобто така позиційна війна відбувається. Якихось успіхів ворог не здобув", - сказав Фітьо.

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Окрім того, за його словами, на Бахмутському напрямку ворога цікавить Часів Яр.

"Звичайно його (ворога - ред.) цікавить Часів Яр, з якого відкривається дорога на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов’янськ, на всю Донецьку область, а потім на всю Україну", - додав Фітьо.

Він наголосив, що на фронті тривають активні бойові дії.

"Активні бойові дії йдуть, лінія фронту активна. Вона рухається. Не можна сказати, що окупанти прорвали оборону. Наші військовослужбовці знаходяться в активній обороні. За кращої нагоди переходять до атакувальних дій, покращуючи своє тактичне становище", - резюмував Фітьо.

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