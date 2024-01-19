Ворог тримає на північному кордоні в рф та білорусі угрупування в понад 20 тис. військових - Наєв
Київ • УНН
Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв повідомив, що на території рф противник створив угруповання загальною чисельністю близько 20 тис. осіб, ще 1 800 - перебувають у білорусі.
На території рф ворог створив угруповання загальною чисельністю у близько 20 тисяч осіб, а з боку білорусі утримується близько 1800 осіб зі складу збройних сил. Про це повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише УНН.
Станом на зараз обстановка у Північній операційній зоні залишається контрольованою. В той же час на території російської федерації, противник створив та утримує угруповання загальною чисельністю близько 20 тис. осіб
За його словами, підрозділи ворога постійно ведуть розвідку, здійснюють обстріли прикордонних районів та активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.
Крім того, відмічаються заходи з переозброєння підрозділів на новітні або модернізовані зразки озброєння.
"Своєю чергою з боку республіки білорусь, з метою посилення кордону, крім підрозділів прикордонної служби, вздовж кордону утримується близько 1800 осіб зі складу збройних сил білорусі", - наголосив Наєв.
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З його слів, військовими та правоохоронними підрозділами на постійній основі проводяться заходи бойової підготовки, нарощується система спостереження та інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості вздовж кордону.
Також він зауважив, що воєнно-політичне керівництво білорусі продовжує надавати допомогу рф у збройній агресії проти України, шляхом постачання та ремонту озброєння і військової техніки. На підприємствах військово-промислового комплексу білорусі виробляють нові та переробляють застарілі боєприпасів, з подальшою їх передачею в інтересах збройних сил росії, вказав Наєв.
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