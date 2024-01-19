Враг держит на северной границе в рф и белоруссии группировку в более 20 тыс. военных - Наев
Киев • УНН
Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что на территории рф противник создал группировку общей численностью около 20 тыс. человек, еще 1 800 - находятся в беларуси.
На территории рф враг создал группировку общей численностью около 20 тысяч человек, а со стороны беларуси удерживается около 1800 человек из состава вооруженных сил. Об этом сообщил командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет УНН.
По состоянию на сейчас обстановка в Северной операционной зоне остается контролируемой. В то же время на территории российской федерации, противник создал и удерживает группировку общей численностью около 20 тыс. человек
По его словам, подразделения врага постоянно ведут разведку, осуществляют обстрелы приграничных районов и активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности.
Кроме того, отмечаются мероприятия по перевооружению подразделений на новейшие или модернизированные образцы вооружения.
"В свою очередь со стороны республики беларусь, с целью усиления границы, кроме подразделений пограничной службы, вдоль границы содержится около 1800 человек из состава вооруженных сил беларуси", - подчеркнул Наев.
"Пребывание вблизи границы с Россией является опасным" - Наев о ситуации на севере17 январь 2024, 06:58 • 30245 просмотров
По его словам, военными и правоохранительными подразделениями на постоянной основе проводятся мероприятия боевой подготовки, наращивается система наблюдения и инженерно-фортификационное оборудование местности вдоль границы.
Также он отметил, что военно-политическое руководство Беларуси продолжает оказывать помощь рф в вооруженной агрессии против Украины, путем поставки и ремонта вооружения и военной техники. На предприятиях военно-промышленного комплекса Беларуси производят новые и перерабатывают устаревшие боеприпасы, с последующей их передачей в интересах вооруженных сил россии, указал Наев.
Силы обороны на Авдеевском направлении отбили 44 атаки врага - Генштаб19 январь 2024, 06:07 • 25475 просмотров
Враг держит на северной границе в рф и белоруссии группировку в более 20 тыс. военных - Наев
Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что на территории рф противник создал группировку общей численностью около 20 тыс. человек, еще 1 800 - находятся в беларуси.
Британская разведка: россия не хочет рисковать еще одним А-50, поэтому перебросила самолет в краснодарский край
После того, как ВСУ уничтожили российский самолет радиолокационного обнаружения А-50, россия начала использовать его замену с большей осторожностью, отдавая предпочтение наземным операциям.
Япония подписала с США контракт на закупку ракет Tomahawk на 1,7 миллиарда долларов
Япония заключила с США соглашение на приобретение 400 крылатых ракет наземного базирования Tomahawk на фоне растущей военной угрозы со стороны Китая и Северной Кореи. Закупка должна быть завершена в течение трех лет, начиная с апреля 2025 года.
Электронный реестр военнообязанных: в Минобороны рассказали, как будет работать система
Законопроект о создании единого электронного реестра военнообязанных даст возможность предоставлять более быстрые сервисы, указали в Минобороны.
Эстония будет дополнительно выделять Украине 14 млн евро ежегодно на развитие
Эстония ежегодно будет выделять Украине дополнительные 14 млн евро на развитие, в том числе 12,8 млн евро - на Эстонскую программу развития, 1 млн евро - на гуманитарную помощь и 200 000 евро - на развитие бизнес-связей. Помощь будет направлена на финансирование таких секторов, как реформа образования, развитие здравоохранения, цифровые и кибер-решения, а также строительство.
Государства ЕС берут патронат над отдельными областями Украины, пострадавшими от войны - ОП
По словам заместителя главы Офиса Президента Украины Алексея Кулебы, страны ЕС спонсируют отдельные регионы Украины, которые пострадали от войны.
Махинации с землей Киевской ГЭС: для бизнесмена Мазепы будут просить арест с залогом в 700 млн гривен
Генеральная прокуратура просит арестовать бизнесмена Игоря Мазепу с возможностью внесения залога в 700 миллионов гривен за его вероятную причастность к земельным махинациям по инфраструктуре Киевской ГЭС.
В Украине обезвредили пять нарколабораторий, которые работали на торговцев с Ближнего Востока и ЕС
Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили преступную организацию, которая изготавливала и продавала крупные партии наркотиков для распространения в странах ЕС и Ближнего Востока.
Оккупанты увеличили количество штурмов в операционной зоне ОСУВ "Таврия"
российские войска увеличили военную активность в Таврическом оперативном районе, что привело к 56 авиаударам, 68 боевым столкновениям и 665 артиллерийским обстрелам. Несмотря на это, украинские войска удержали оборону, нанеся противнику 431 потерю и уничтожив 42 единицы военной техники.
Застройка земель Киевской ГЭС угрожала критической инфраструктуре столицы: ГБР о деле Мазепы
Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило группу, которая незаконно захватила землю Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) для коттеджного строительства, что угрожало объектам критической инфраструктуры города.