Враг держит на северной границе в рф и белоруссии группировку в более 20 тыс. военных - Наев

На территории рф враг создал группировку общей численностью около 20 тысяч человек, а со стороны беларуси удерживается около 1800 человек из состава вооруженных сил. Об этом сообщил командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет УНН.

По состоянию на сейчас обстановка в Северной операционной зоне остается контролируемой. В то же время на территории российской федерации, противник создал и удерживает группировку общей численностью около 20 тыс. человек -заявил Наев.

По его словам, подразделения врага постоянно ведут разведку, осуществляют обстрелы приграничных районов и активно наращивают инженерно-фортификационное оборудование местности.

Кроме того, отмечаются мероприятия по перевооружению подразделений на новейшие или модернизированные образцы вооружения.

"В свою очередь со стороны республики беларусь, с целью усиления границы, кроме подразделений пограничной службы, вдоль границы содержится около 1800 человек из состава вооруженных сил беларуси", - подчеркнул Наев.

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По его словам, военными и правоохранительными подразделениями на постоянной основе проводятся мероприятия боевой подготовки, наращивается система наблюдения и инженерно-фортификационное оборудование местности вдоль границы.

Также он отметил, что военно-политическое руководство Беларуси продолжает оказывать помощь рф в вооруженной агрессии против Украины, путем поставки и ремонта вооружения и военной техники. На предприятиях военно-промышленного комплекса Беларуси производят новые и перерабатывают устаревшие боеприпасы, с последующей их передачей в интересах вооруженных сил россии, указал Наев.

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