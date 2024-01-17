"Пребывание вблизи границы с Россией является опасным" - Наев о ситуации на севере

Командующий Объединенных Сил ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев призвал украинцев прислушаться к советам военных администраций по эвакуации из приграничных районов Сумской и Черниговской областей. Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

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Наев отметил, что война с россией охватила не только восток и юг Украины. Северная операционная зона также не является исключением. В приграничных районах Сумской и Черниговской областей, как и на всей территории страны, действует правовой режим военного положения.

По словам Наева, ежедневно враг наносит по тем территориям огневое поражение.

"Противник использует различные виды оружия, включая авиацию, артиллерию, минометы и гранатометы, привлекает диверсионные группы. россия использует все ей известные и возможные военные умения, чтобы уничтожить нашу нацию, и неважно, куда попадет выпущенная ракета, снаряд или пуля", - отметил Наев.

По его словам, граница на севере страны это линия соприкосновения с врагом со всеми присущими ей боевыми действиями.

Эти боевые действия могут привести к гибели как гражданских, так и военных людей, взятие их в плен и разрушение целых приграничных сел и городов. Каждый гражданский должен четко осознать, что пребывание вблизи границы с россией является опасным - заявил командующий.

Он отметил, что ежедневно военные администрации решают вопрос эвакуации жителей из этих областей, так же, как из прифронтовых населенных пунктов на Востоке и Юге Украины.

Война продолжается, и для того, чтобы украинские военные могли вести полноценный обмен огнем и уничтожать врага не задумываясь, что могут навредить нашим гражданам, каждый сознательный украинец должен прислушиваться к советам военных администраций - указал Наев.

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