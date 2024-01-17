российские военные обстреляли 7 громад Сумской области

За день военные РФ 17 раз обстреливали территорию Сумщины, было зафиксировано 101 взрыв. Об этом сообщили в военной администрации, передает УНН.

Детали

Обстрелам подверглись Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Шалыгинская, Эсманская, Середино-Будская, Свесская громады.

Белопольская громада: минометный обстрел (9 взрывов), обстрел с FPV дрона-камикадзе (1 взрыв) и обстрелы из ствольной артиллерии (7 взрывов).

Середино-Будская громада: гранатометный обстрел (29 взрывов) и минометный обстрел (1 взрыв).

Шалигинская громада: минометный обстрел (4 взрыва).

Свесская община: на территорию общины российские военные сбросили 1 мину.

Хотинская община: осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).

Краснопольская громада: зафиксирован обстрел FPV дроном-камикадзе (1 взрыв), минометные обстрелы (18 взрывов), обстрел из гранатомета (12 взрывов), также с БПЛА сбросили две взрывчатки.

Эсманьская община: минометный обстрел (7 взрывов).

Сумскую область трижды за ночь обстрелял враг: 14 взрывов