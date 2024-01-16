Сумскую область трижды за ночь обстрелял враг: 14 взрывов

Сумская область в ночь на 16 января подверглась трем ударам со стороны российских войск, которые привели к 14 взрывам в трех громадах, сообщили во вторник в Сумской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Ночью россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 14 взрывов", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Как указано, обстрелам подверглись Шалигинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады:

Шалигинская громада: враг бил из минометов - 3 взрыва.

Зноб-Новгородская громада: зафиксировано 6 взрывов из минометов.



Середино-Будская громада: россияне ударили из РСЗО - 5 взрывов.



Напомним

В Сумской области больше всего случаев выявления диверсантов противника.

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