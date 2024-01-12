На Сумщині найбільше випадків виявлення диверсантів противника - Демченко

росія намагається часто застосовувати свої диверсійно-розвідувальні групи. Найбільш активний напрямок – це Сумська область. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Ворог намагається досить часто застосовувати свої диверсійно-розвідувальні групи. Найбільш активний такий напрямок – це Сумська область, найбільше випадків, коли виявляються диверсанти противника. Але, звісно, багато випадків по Харківському напрямку, і є, хоч й менше, на Чернігівщині спроби заходу ДРГ