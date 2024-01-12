На Сумщині найбільше випадків виявлення диверсантів противника - Демченко
Київ • УНН
За словами речника прикордонної служби Андрія Демченка, росія намагається проникнути в Україну диверсійними групами, особливо в Сумській області.
росія намагається часто застосовувати свої диверсійно-розвідувальні групи. Найбільш активний напрямок – це Сумська область. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
Ворог намагається досить часто застосовувати свої диверсійно-розвідувальні групи. Найбільш активний такий напрямок – це Сумська область, найбільше випадків, коли виявляються диверсанти противника. Але, звісно, багато випадків по Харківському напрямку, і є, хоч й менше, на Чернігівщині спроби заходу ДРГ
Тому, за його словами, усі сили акумулюються для того, щоб відстежувати ворога, вчасно виявити диверсантів, завдати по них удар, щоб вони як мінімум відійшли за лінію кордону, або були знищені.
Доповнення
"Суспільне" із посиланням на начальника Новгород-Сіверської РВА Сергія Сергієнка повідомляло, що 10 січня, у Семенівській громаді Чернігівської області російська диверсійно-розвідувальна група розстріляла авто із цивільним чоловіком.