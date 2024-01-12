В Сумской области больше всего случаев выявления диверсантов противника - Демченко

россия пытается часто применять свои диверсионно-разведывательные группы. Наиболее активное направление - это Сумская область. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в пятницу, передает корреспондент УНН.

Враг пытается довольно часто применять свои диверсионно-разведывательные группы. Наиболее активное такое направление - это Сумская область, больше всего случаев, когда обнаруживаются диверсанты противника. Но, конечно, много случаев по Харьковскому направлению, и есть, хоть и меньше, в Черниговской области попытки захода ДРГ - рассказал Демченко.

Поэтому, по его словам, все силы аккумулируются для того, чтобы отслеживать врага, вовремя обнаружить диверсантов, нанести по ним удар, чтобы они как минимум отошли за линию границы, или были уничтожены.

Дополнение

"Суспільне" со ссылкой на начальника Новгород-Северской РВА Сергея Сергиенко сообщало, что 10 января, в Семеновской громаде Черниговской области российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла авто с гражданским мужчиной.