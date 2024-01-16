Сумщину тричі за ніч обстріляв ворог: 14 вибухів
Київ • УНН
Російські війська вночі тричі обстріляли Сумську область в Україні, спричинивши 14 вибухів у трьох громадах.
Сумська область у ніч на 16 січня зазнала трьох ударів з боку російських військ, що призвели до 14 вибухів у трьох громадах, повідомили у вівторок у Сумській ОВА, пише УНН.
Деталі
"Уночі росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.
Як вказано, обстрілів зазнали Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади:
- Шалигинська громада: ворог бив з мінометів - 3 вибухи.
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 6 вибухів з мінометів.
- Середино-Будська громада: росіяни вдарили з РСЗВ - 5 вибухів.
Нагадаємо
На Сумщині найбільше випадків виявлення диверсантів противника.
Наєв показав, як на півночі облаштовують оборонні рубежі11.01.24, 11:38 • 25897 переглядiв