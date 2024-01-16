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Сумщину тричі за ніч обстріляв ворог: 14 вибухів

Сумщину тричі за ніч обстріляв ворог: 14 вибухів

Київ • УНН

 • 105309 перегляди

Російські війська вночі тричі обстріляли Сумську область в Україні, спричинивши 14 вибухів у трьох громадах.

Сумська область у ніч на 16 січня зазнала трьох ударів з боку російських військ, що призвели до 14 вибухів у трьох громадах, повідомили у вівторок у Сумській ОВА, пише УНН.

Деталі

"Уночі росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Як вказано, обстрілів зазнали Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади:

  • Шалигинська громада: ворог бив з мінометів - 3 вибухи.
  • Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 6 вибухів з мінометів.
  • Середино-Будська громада: росіяни вдарили з РСЗВ - 5 вибухів.

Нагадаємо

На Сумщині найбільше випадків виявлення диверсантів противника.

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