Сумщину тричі за ніч обстріляв ворог: 14 вибухів

Сумська область у ніч на 16 січня зазнала трьох ударів з боку російських військ, що призвели до 14 вибухів у трьох громадах, повідомили у вівторок у Сумській ОВА, пише УНН.

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"Уночі росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 14 вибухів", - ідеться у повідомленні ОВА у Telegram.

Як вказано, обстрілів зазнали Шалигинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади:

Шалигинська громада: ворог бив з мінометів - 3 вибухи.

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано 6 вибухів з мінометів.



Середино-Будська громада: росіяни вдарили з РСЗВ - 5 вибухів.



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