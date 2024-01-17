російські військові обстріляли 7 громад Сумської області

За день військові РФ 17 разів обстрілювали територію Сумщини, було зафіксовано 101 вибух. Про це повідомили у військовій адміністрації, передає УНН.

Деталі

Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Шалигинська, Есманська, Середино-Будська, Свеська громади.

Білопільська громада: мінометний обстріл (9 вибухів), обстріл з FPV дрону-камікадзе (1 вибух) та обстріли зі ствольної артилерії (7 вибухів).

Середино-Будська громада: гранатометний обстріл (29 вибухів) та мінометний обстріл (1 вибух).

Шалигинська громада: мінометний обстріл (4 вибухи).

Свеська громада: на територію громади російські військові скинули 1 міну.

Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

Краснопільська громада: зафіксовано обстріл FPV дроном-камікадзе (1 вибух), мінометні обстріли (18 вибухів), обстріл із гранатомета (12 вибухів), також з БПЛА скинули дві вибухівки.

Есманьська громада: мінометний обстріл (7 вибухів).

Сумщину тричі за ніч обстріляв ворог: 14 вибухів