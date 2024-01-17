"Перебування поблизу кордону з росією є небезпечним" - Наєв про ситуацію на півночі

Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв закликав українців прислухатися до порад військових адміністрацій щодо евакуації з прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.

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Наєв зауважив, що війна з росією охопила не лише схід та південь України. Північна операційна зона також не є виключенням. В прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей, так як й на всій території країни, діє правовий режим воєнного стану.

За словами Наєва, щодня ворог наносить по тим територіям вогневе ураження.

"Противник використовує різні види зброї, включаючи авіацію, артилерію, міномети та гранатомети, залучає диверсійні групи. росія використовує всі їй відомі й можливі військові вміння, щоб знищити нашу націю, і байдуже, куди влучить випущена ракета, снаряд чи куля", - зауважив Наєв.

За його словами, кордон на півночі країни це лінія зіткнення з ворогом зі всіма притаманними їй бойовими діями.

Ці бойові дії можуть призвести до загибелі як цивільних, так і військових людей, взяття їх в полон та руйнування цілих прикордонних сіл та міст. Кожен цивільний має чітко усвідомити, що перебування поблизу кордону з росією є небезпечним