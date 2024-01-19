Силы обороны на Авдеевском направлении отбили 44 атаки врага - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 127 боевых столкновений. В общем враг нанес 2 ракетных и 81 авиационный удар, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утреннем отчете, пишет УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении нашими защитниками отражено 18 атак врага вблизи населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 15 атак врага возле Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 8 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 2 атаки противника неподалеку Богдановки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак врага в районах Новокалиново, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 17 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага вблизи Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 15 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражено 4 атаки противника западнее Старомайорского и южнее Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отбили 5 атак врага западнее Вербового и Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 11 безуспешных штурмов позиций наших войск.

В то же время, украинские воины продолжают наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава и 2 пунктам управления противника.

На северной границе ситуация стабильная, накопления сил врага не замечается - Наев