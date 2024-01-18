На северной границе ситуация стабильная, накопления сил врага не замечается - Наев

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
  •  11803 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
  •  61434 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

Эксклюзив
Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
  •  99759 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
  •  114606 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

Эксклюзив
При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
  •  127220 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

Эксклюзив
В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
  •  124961 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

Эксклюзив
ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  127835 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

Эксклюзив
В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  128092 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
16 января  •  150930 просмотра

Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях
16 января  •  140262 просмотра

Пиар на миллионы: как ФГВФЛ сливает средства на эко-блокноты и продвижение в соцсетях

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
na-severnoi-granitse-situatsiya-stabilnaya-nakopleniya-sil-vraga-ne-zamechaetsya-naev

На северной границе ситуация стабильная, накопления сил врага не замечается - Наев

Киев  •  УНН

18 январь 2024, 09:42  •  16175 просмотра

Read in English

Ситуация на северной границе Украины пока стабильная, наращивание сил со стороны россии не наблюдается

Ситуация на северной границе Украины на данный момент стабильная. Накопление сил российских оккупантов не замечается. В Северной операционной зоне продолжается подготовка противодиверсионных и противодесантных украинских резервов. Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВС Украины, командующий ОСУВ "Север" генерал-лейтенант Сергей Наев в четверг, передает УНН.

По состоянию на сегодня ситуация на северной границе стабильная. Накопления сил врага не замечаются. Военное командование и военнослужащие круглосуточно работают над улучшением своих навыков, чтобы остановить вражеские намерения. В частности, в Северной операционной зоне продолжается подготовка противодиверсионных и противодесантных резервов

- сообщил Наев в соцсетях.

По его словам, военнослужащие учатся противодействовать условному врагу с привлечением беспилотной авиации, выставляли взрывные инженерные заграждения, создавать наблюдательные посты и выдвигать противодиверсионный резерв.

"Все это необходимо для постоянного поддержания боевой готовности и обученности личного состава", - добавил Наев.

Дополнение

Ранее Наев призвал украинцев прислушаться к советам военных администраций по эвакуации из приграничных районов, поскольку эти территории ежедневно подвергаются вражеским обстрелам, создавая опасность как для гражданского населения, так и для военнослужащих.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
На північному кордоні ситуація стабільна, накопичення сил ворога не помічається - Наєв
Situation on the northern border is stable, no accumulation of enemy forces is noticed - Nayev
Новости по теме

На северной границе ситуация стабильная, накопления сил врага не замечается - Наев

Ситуация на северной границе Украины пока стабильная, наращивание сил со стороны россии не наблюдается.

Война •   •  16175 просмотра
На северной границе ситуация стабильная, накопления сил врага не замечается - Наев

В московских аэропортах объявили план "Ковер"

Из-за плана "Ковер" в россии ограничили работу аэропорта Внуково и аэродромов Кубинка и Ермолово, что в московской области.

Новости Мира •   •  21431 просмотра
В московских аэропортах объявили план "Ковер"

Франция произведет для Украины 78 пушек Caesar в 2024 году - министр обороны

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню анонсировал, что его страна произведет 78 САУ Caesar для Украины. Он отметил, что в ситуации, когда западная помощь исчерпывается, Франция внедряет у себя режим военной экономики.

Война •   •  22816 просмотра
Франция произведет для Украины 78 пушек Caesar в 2024 году - министр обороны

Ночная атака рф на Херсон: зафиксировано два попадания в жилые кварталы

18 января российско-иранские беспилотники атаковали жилые кварталы в Херсоне, в результате чего один человек пострадал.

Война •   •  21012 просмотра
Ночная атака рф на Херсон: зафиксировано два попадания в жилые кварталы

Атака рф на Харьков 16 января: в больнице 12 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии

Ракетный обстрел Харькова 16 января привел к госпитализации 12 человек, трое из которых находятся в критическом состоянии. Среди пострадавших - две женщины в возрасте 39 и 43 лет, а также 77-летняя женщина с отравлением угарным газом.

Общество •   •  19102 просмотра
Атака рф на Харьков 16 января: в больнице 12 пострадавших, трое из них в тяжелом состоянии

Блокаду грузовиков на границе с Румынией расширили на три пункта пропуска

Румынские фермеры используют технику для блокирования пункта пропуска "Халмеу-Дяково" на румынско-украинской границе, что делает его третьим заблокированным пунктом пропуска на данный момент. Продолжительность блокады неизвестна.

Общество •   •  19795 просмотра
Блокаду грузовиков на границе с Румынией расширили на три пункта пропуска

В Украине ожидается 3% дефицита электроэнергии, без света более 370 населенных пунктов - энергетики

В Украине прогнозируют 3% дефицит электроэнергии в течение дня.

Общество •   •  20911 просмотра
В Украине ожидается 3% дефицита электроэнергии, без света более 370 населенных пунктов - энергетики

Беспилотники украинской разведки атаковали нефтебазу в рф - источники

Украинские разведывательные беспилотники атаковали нефтебазу в ленинградской области россии в ночь на 18 января, сообщают неназванные источники УНН.

Война •   •  17018 просмотра
Беспилотники украинской разведки атаковали нефтебазу в рф - источники

россияне ночью из авиации атаковали Авдеевку, за сутки 19 раз обстреляли Донецкую область

Российские войска 19 раз обстреляли населенные пункты в Донецкой области, включая авиаудар по Авдеевке. Сообщается о разрушениях, но жертв среди гражданского населения нет.

Война •   •  15882 просмотра
россияне ночью из авиации атаковали Авдеевку, за сутки 19 раз обстреляли Донецкую область

россия вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море: до 16 "Калибров"

рф удвоила количество ракетоносителей в Черном море, до двух надводных кораблей, оснащенных 16 ракетами "Калибр".

Война •   •  16180 просмотра
россия вдвое увеличила количество ракетоносителей в Черном море: до 16 "Калибров"