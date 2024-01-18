На северной границе ситуация стабильная, накопления сил врага не замечается - Наев
Киев • УНН
Ситуация на северной границе Украины пока стабильная, наращивание сил со стороны россии не наблюдается
Ситуация на северной границе Украины на данный момент стабильная. Накопление сил российских оккупантов не замечается. В Северной операционной зоне продолжается подготовка противодиверсионных и противодесантных украинских резервов. Об этом сообщил командующий Объединенных сил ВС Украины, командующий ОСУВ "Север" генерал-лейтенант Сергей Наев в четверг, передает УНН.
По состоянию на сегодня ситуация на северной границе стабильная. Накопления сил врага не замечаются. Военное командование и военнослужащие круглосуточно работают над улучшением своих навыков, чтобы остановить вражеские намерения. В частности, в Северной операционной зоне продолжается подготовка противодиверсионных и противодесантных резервов
По его словам, военнослужащие учатся противодействовать условному врагу с привлечением беспилотной авиации, выставляли взрывные инженерные заграждения, создавать наблюдательные посты и выдвигать противодиверсионный резерв.
"Все это необходимо для постоянного поддержания боевой готовности и обученности личного состава", - добавил Наев.
Дополнение
Ранее Наев призвал украинцев прислушаться к советам военных администраций по эвакуации из приграничных районов, поскольку эти территории ежедневно подвергаются вражеским обстрелам, создавая опасность как для гражданского населения, так и для военнослужащих.
На северной границе ситуация стабильная, накопления сил врага не замечается - Наев
Ситуация на северной границе Украины пока стабильная, наращивание сил со стороны россии не наблюдается.
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