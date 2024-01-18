На північному кордоні ситуація стабільна, накопичення сил ворога не помічається - Наєв
Київ • УНН
Ситуація на північному кордоні України наразі стабільна, нарощування сил з боку росії не спостерігається
Ситуація на північному кордоні України наразі стабільна. Накопичення сил російських окупантів не помічається. У Північній операційній зоні триває підготовка протидиверсійних і протидесантних українських резервів. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України, командувач ОСУВ "Північ" генерал-лейтенант Сергій Наєв у четвер, передає УНН.
Станом на сьогодні ситуація на північному кордоні стабільна. Накопичення сил ворога не помічаються. Військове командування та військовослужбовці цілодобово працюють над покращенням своїх навичок, аби зупинити ворожі наміри. Зокрема у Північній операційній зоні триває підготовка протидиверсійних і протидесантних резервів
За його словами, військовослужбовці вчаться протидіяти умовному ворогу із залученням безпілотної авіації, виставляли вибухові інженерні загородження, створювати спостережні пости та висувати протидиверсійний резерв.
"Усе це необхідно для постійної підтримки бойової готовності та навченості особового складу", - додав Наєв.
Доповнення
Раніше Наєв закликав українців прислухатися до порад військових адміністрацій щодо евакуації з прикордонних районів, оскільки ці території щодня піддаються ворожим обстрілам, створюючи небезпеку як для цивільного населення, так і для військовослужбовців.