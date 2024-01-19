Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
Киев • УНН
Противник сместил фокус своих наступательных действий с Бахмутского направления на Лиманско-Купянское, где за минувшие сутки была отражена 41 атака. Подполковник Владимир Фитьо сообщил, что боевые действия продолжаются.
Враг сейчас сместил акцент наступательных действий с Бахмутского направления на Лимано-Купянское, где только за минувшие сутки была отражена 41 атака. Об этом сообщил журналисту УНН начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо.
Как рассказал Фитьо, враг сместил акцент наступательных действий на Лимано-Купянское направление, где за минувшие сутки наши защитники отбили 41 атаку.
На Бахмутском направлении были отбиты две атаки неподалеку Богдановки. На этом же направлении было нанесено 6 авиаударов, а на Купянском и Лиманском направлении был нанесен 21 авиационный удар. То есть сейчас акцент наступательных действий сместился на Лиманско-Купянском направлении. Там враг пытается больше атаковать
В то же время, на Бахмутском направлении враг сосредоточил около 62,5 тыс. военных и пытается с октября месяца наступать по свой полосе ответственности ОСУВ "Хортица".
"С 5 октября начались активные действия и с этого момента противник продвинулся на каких-то 100-150 метров на частичных участках. И потом эти же участки отбиваются. То есть такая позиционная война происходит. Каких-то успехов враг не получил", - сказал Фитьо.
Добавим
Кроме того, по его словам, на Бахмутском направлении врага интересует Часов Яр.
"Конечно его (врага - ред.) интересует Часов Яр, из которого открывается дорога на Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск, на всю Донецкую область, а затем на всю Украину", - добавил Фитьо.
Он подчеркнул, что на фронте продолжаются активные боевые действия.
"Активные боевые действия идут, линия фронта активна. Она движется. Нельзя сказать, что оккупанты прорвали оборону. Наши военнослужащие находятся в активной обороне. При лучшей возможности переходят к атакующим действиям, улучшая свое тактическое положение", - резюмировал Фитьо.
Напомним
Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что на территории рф противник создал группировку общей численностью около 20 тыс. человек, еще 1 800 - находятся в Беларуси.
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
Противник сместил фокус своих наступательных действий с Бахмутского направления на Лиманско-Купянское, где за минувшие сутки была отражена 41 атака. Подполковник Владимир Фитьо сообщил, что боевые действия продолжаются.
Экс-чиновнику Одесской "экстренки" грозит до восьми лет заключения - полиция
Экс-директору Одесского областного центра экстренной медицинской помощи Александру Михайленко грозит до восьми лет лишения свободы за закупку медицинских препаратов по завышенным ценам.
Резников возвращается к адвокатской деятельности
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников восстановил свое право на занятие адвокатской деятельностью, что подтвердила Национальная ассоциация адвокатов Украины.
Зеленский вручил еще 30 сертификатов на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев
Президент Украины Владимир Зеленский вручил 30 сертификатов на квартиры военнослужащим, которые получили звание Героя Украины, и семьям погибших героев. Это жилье является частью инициативы Президента по обеспечению жильем военнослужащих, признанных национальными героями, и их семей.
Формировал отряды "кадыровцев" для поддержки рф: в Украине заочно будут судить главу парламента Чечни
Служба безопасности Украины выдвинула обвинения Магомеду Даудову, председателю парламента Чеченской Республики, в многочисленных преступлениях, связанных с войной против Украины.
Удар рф по Херсону: погибла женщина, 16-летний парень получил ранения
В результате российского обстрела Днепровского района Херсона ранен 16-летний парень и погибла женщина. Сейчас парень госпитализирован.
Избрание меры пресечения Мазепе: суд отказал защите в отводе судьи
Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство об отводе судьи Евгения Хайнацкого по делу бизнесмена Игоря Мазепы.
Гривна будет ослабевать: банкиры и финансовые аналитики ухудшили курсовой прогноз на этот год
Опрошенные банкиры прогнозируют курс 41,31 грн/доллар. Тогда как предыдущий прогноз был на уровне 41,16 грн/доллар.
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
Министерство обороны Украины разорвало все контракты с компаниями, связанными с фирмами скандальной семьи львовского бизнесмена Игоря Гринкевича. По мнению военных, это абсолютно правильный и логичный шаг
С декабря в Украине от отравления угарным газом погибло 9 человек
С 1 декабря 2023 года по 15 января 2024 года в Украине зафиксировано 103 случая отравления угарным газом, в результате чего 9 человек погибли. Министерство здравоохранения связывает такой рост с нарушением правил эксплуатации печей и обогревателей, что привело к пожарам.