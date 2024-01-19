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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 15:12  •  54973 просмотра

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Противник сместил фокус своих наступательных действий с Бахмутского направления на Лиманско-Купянское, где за минувшие сутки была отражена 41 атака. Подполковник Владимир Фитьо сообщил, что боевые действия продолжаются.

Враг сейчас сместил акцент наступательных действий с Бахмутского направления на Лимано-Купянское, где только за минувшие сутки была отражена 41 атака. Об этом сообщил журналисту УНН начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо.

Как рассказал Фитьо, враг сместил акцент наступательных действий на Лимано-Купянское направление, где за минувшие сутки наши защитники отбили 41 атаку.

На Бахмутском направлении были отбиты две атаки неподалеку Богдановки. На этом же направлении было нанесено 6 авиаударов, а на Купянском и Лиманском направлении был нанесен 21 авиационный удар. То есть сейчас акцент наступательных действий сместился на Лиманско-Купянском направлении. Там враг пытается больше атаковать 

- добавил Фитьо.

В то же время, на Бахмутском направлении враг сосредоточил около 62,5 тыс. военных и пытается с октября месяца наступать по свой полосе ответственности ОСУВ "Хортица".

"С 5 октября начались активные действия и с этого момента противник продвинулся на каких-то 100-150 метров на частичных участках. И потом эти же участки отбиваются. То есть такая позиционная война происходит. Каких-то успехов враг не получил", - сказал Фитьо.

Добавим

Кроме того, по его словам, на Бахмутском направлении врага интересует Часов Яр.

"Конечно его (врага - ред.) интересует Часов Яр, из которого открывается дорога на Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск, на всю Донецкую область, а затем на всю Украину", - добавил Фитьо.

Он подчеркнул, что на фронте продолжаются активные боевые действия.

"Активные боевые действия идут, линия фронта активна. Она движется. Нельзя сказать, что оккупанты прорвали оборону. Наши военнослужащие находятся в активной обороне. При лучшей возможности переходят к атакующим действиям, улучшая свое тактическое положение", - резюмировал Фитьо.

Напомним

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что на территории рф противник создал группировку общей численностью около 20 тыс. человек, еще 1 800 - находятся в Беларуси.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
Противник змінив акцент наступальних дій з Бахмутського на Лимано-Куп’янський напрямок - Фітьо
The enemy has changed the focus of offensive actions from Bakhmut to Liman-Kupyansk direction - Fityo
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