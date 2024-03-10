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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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За добу відбулося 73 бойові зіткнення на передовій – Генштаб

Київ • УНН

 • 37960 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 73 бойових зіткнення, під час яких противник завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, а також здійснив 136 обстрілів українських позицій та населених пунктів з реактивних систем залпового вогню.

За добу відбулося 73 бойові зіткнення на передовій – Генштаб

Упродовж минулої доби відбулося 73 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 95 авіаційних ударів, здійснив 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку, Силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 16 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито 8 атак противника в районах східніше Левадного, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.

Ще плюс 900 окупантів і 19 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога10.03.24, 07:49 • 29993 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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