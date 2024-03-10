Ще плюс 900 окупантів і 19 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 424 060 осіб особового складу і 6731 танк.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 424 060 осіб, 6731 танк та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.03.24 орієнтовно склали:
· особового складу ‒ близько 424060 (+900) осіб / persons,
· танків ‒ 6731 (+19) од,
· бойових броньованих машин ‒ 12850 (+27) од,
· артилерійських систем – 10466 (+38) од,
· РСЗВ – 1015 (+3) од,
· засоби ППО ‒ 709 (+2) од,
· літаків – 347 (+0) од,
· гелікоптерів – 325 (+0) од,
· БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8082 (+41),
· крилаті ракети ‒ 1919 (+0),
· кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
· підводні човни - 1 (+0) од,
· автомобільної техніки та автоцистерн – 13752 (+69) од,
· спеціальна техніка ‒ 1672 (+6).
Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по ворогу – Генштаб10.03.24, 07:14 • 28795 переглядiв