Еще плюс 900 оккупантов и 19 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

День Государственного гимна Украины, Международный день женщин-судей. Что еще можно отметить 10 марта

Сегодня в Украине отмечается День Государственного гимна. Событие было введено в 2021 году постановлением Кабмина. Именно 10 марта 1865 года в польском городе Перемышль впервые прозвучало произведение композитора Михаила Вербицкого на слова поэта Павла Чубинского "Ще не вмерла Украина".