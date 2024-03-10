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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 900 оккупантов и 19 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 900 оккупантов и 19 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 05:49  •  12438 просмотра

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С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 424 060 человек личного состава и 6731 танк.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 424 060  человек, 6731 танк и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.03.24 ориентировочно составили:

-         личного состава - около 424060 (+900) человек/человек,

-         танков - 6731 (+19) ед,

-         боевых бронированных машин - 12850 (+27) ед,

-         артиллерийских систем - 10466 (+38) ед,

-         РСЗО - 1015 (+3) ед,

-         средства ППО - 709 (+2) ед,

-         самолетов - 347 (+0) ед,

-         вертолетов - 325 (+0) ед,

-         БПЛА оперативно-тактического уровня - 8082 (+41),

-         крылатые ракеты - 1919 (+0),

-         корабли /катера - 26 (+0) ед,

-         подводные лодки - 1 (+0) ед,

-         автомобильной техники и автоцистерн - 13752 (+69) ед,

-         специальная техника - 1672 (+6).

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Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб10 марта 2024, 05:14 • 11948 просмотров

Лилия Подоляк

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