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Над Белгородщиной сбиты два беспилотника
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ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам
Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб
За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 8 ударов по личному составу, вооружению, военной технике и средствам противовоздушной обороны противника.
США отправили первый корабль для обустройства порта в Газе
США отправляют свой первый корабль, USS General Frank Besson, чтобы доставить оборудование для строительства временного морского порта в Газе для облегчения доставки гуманитарной помощи в регион.
Над Белгородщиной сбиты два беспилотника
Российские системы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью ночью, никто не пострадал и не был поврежден.
День Государственного гимна Украины, Международный день женщин-судей. Что еще можно отметить 10 марта
Сегодня в Украине отмечается День Государственного гимна. Событие было введено в 2021 году постановлением Кабмина. Именно 10 марта 1865 года в польском городе Перемышль впервые прозвучало произведение композитора Михаила Вербицкого на слова поэта Павла Чубинского "Ще не вмерла Украина".
Возросло количество жертв из-за массового отравления мясом черепахи на Занзибаре
Девять человек, в том числе восемь детей, умерли и еще 78 были госпитализированы после употребления ядовитого мяса морской черепахи на Занзибаре.
Bloomberg: иностранные компании начали восстановление Украины
Иностранные компании из Австрии, Германии и Турции начали восстанавливать инфраструктуру в Украине, ожидая больших инвестиционных возможностей после завершения конфликта, сообщает Bloomberg.
Stratolaunch успешно испытал гиперзвуковой многоразовый многоразовый планер Talon-A
Компания Stratolaunch успешно испытала свой гиперзвуковой аппарат Talon-A, достигнув скорости около 5 Махов, с безопасным спуском, зажиганием двигателя, ускорением, устойчивым набором высоты и контролируемой посадкой на воду.
Telegraph: дипломаты стран НАТО предложили подготовиться к выходу США из альянса
Дипломаты НАТО предлагают готовиться к возможному выходу США из альянса в случае победы Дональда Трампа на следующих президентских выборах.
Apple разрабатывает ноутбук со складным дисплеем
Apple активно разрабатывает ноутбук MacBook со складным дисплеем диагональю 20,3 дюйма, производство которого планируется начать в 2027 году.
США отразили массированный удар дронов хуситов
Американские военные и коалиционные силы успешно отразили массированную атаку беспилотников Хути, сбив по меньшей мере 28 беспилотников без каких-либо повреждений американских, коалиционных или коммерческих кораблей.