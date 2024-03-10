Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  135272 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  136489 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  137402 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  171184 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  92497 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  109027 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  110767 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108462 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109545 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
6 марта 2024, 11:52  •  130818 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  150655 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  157006 просмотра
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7 марта 2024, 13:39  •  187088 просмотра
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7 марта 2024, 10:12  •  190875 просмотра

Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 8 ударов по личному составу, вооружению, военной технике и средствам противовоздушной обороны противника.

Война •   •  11883 просмотра
Авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по врагу - Генштаб

США отправили первый корабль для обустройства порта в Газе

США отправляют свой первый корабль, USS General Frank Besson, чтобы доставить оборудование для строительства временного морского порта в Газе для облегчения доставки гуманитарной помощи в регион.

политика •   •  19778 просмотра
США отправили первый корабль для обустройства порта в Газе

Над Белгородщиной сбиты два беспилотника

Российские системы противовоздушной обороны сбили два беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью ночью, никто не пострадал и не был поврежден.

Война •   •  19613 просмотра
Над Белгородщиной сбиты два беспилотника

День Государственного гимна Украины, Международный день женщин-судей. Что еще можно отметить 10 марта

Сегодня в Украине отмечается День Государственного гимна. Событие было введено в 2021 году постановлением Кабмина. Именно 10 марта 1865 года в польском городе Перемышль впервые прозвучало произведение композитора Михаила Вербицкого на слова поэта Павла Чубинского "Ще не вмерла Украина".

УНН Lite •   •  16634 просмотра
День Государственного гимна Украины, Международный день женщин-судей. Что еще можно отметить 10 марта

Возросло количество жертв из-за массового отравления мясом черепахи на Занзибаре

Девять человек, в том числе восемь детей, умерли и еще 78 были госпитализированы после употребления ядовитого мяса морской черепахи на Занзибаре.

Здоровье •   •  17448 просмотра
Возросло количество жертв из-за массового отравления мясом черепахи на Занзибаре

Bloomberg: иностранные компании начали восстановление Украины

Иностранные компании из Австрии, Германии и Турции начали восстанавливать инфраструктуру в Украине, ожидая больших инвестиционных возможностей после завершения конфликта, сообщает Bloomberg.

Война •   •  31781 просмотра
Bloomberg: иностранные компании начали восстановление Украины

Stratolaunch успешно испытал гиперзвуковой многоразовый многоразовый планер Talon-A

Компания Stratolaunch успешно испытала свой гиперзвуковой аппарат Talon-A, достигнув скорости около 5 Махов, с безопасным спуском, зажиганием двигателя, ускорением, устойчивым набором высоты и контролируемой посадкой на воду.

Технологии •   •  18533 просмотра
Stratolaunch успешно испытал гиперзвуковой многоразовый многоразовый планер Talon-A

Telegraph: дипломаты стран НАТО предложили подготовиться к выходу США из альянса

Дипломаты НАТО предлагают готовиться к возможному выходу США из альянса в случае победы Дональда Трампа на следующих президентских выборах.

политика •   •  22748 просмотра
Telegraph: дипломаты стран НАТО предложили подготовиться к выходу США из альянса

Apple разрабатывает ноутбук со складным дисплеем

Apple активно разрабатывает ноутбук MacBook со складным дисплеем диагональю 20,3 дюйма, производство которого планируется начать в 2027 году.

Технологии •   •  19838 просмотра
Apple разрабатывает ноутбук со складным дисплеем

США отразили массированный удар дронов хуситов

Американские военные и коалиционные силы успешно отразили массированную атаку беспилотников Хути, сбив по меньшей мере 28 беспилотников без каких-либо повреждений американских, коалиционных или коммерческих кораблей.

Война •   •  22130 просмотра
США отразили массированный удар дронов хуситов