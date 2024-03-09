За сутки россияне 21 раз пытались прорвать оборону на Новопавловском направлении - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки россияне 21 раз пытались прорвать украинскую оборону на Новопавловском направлении, проводя многочисленные атаки и обстрелы на разных участках фронта.
В течение суток 9 марта на фронте состоялось 58 боевых столкновений. россияне 21 раз пытались прорвать украинскую оборону на Новопавловском направлении. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, пишет УНН.
В общем враг нанес 3 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры,
Детали
В течение суток произошло 58 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Гранов Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 40 населенных пунктов, среди них Елино, Барановка, Блешня, Бучки Черниговской области; Волфино, Катериновка, Запселье, Порозок Сумской области; Гурьев Казачок, Гатище, Волчанск, Бочково, Бударки, Амбарное Харьковской области.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.
На Лиманском направлении наши воины отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Терны и Спирное Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Новосадово, Терны, Ямполовка, Николаевка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское и Белогоровка Луганской области; Терны, Торское, Верхнекаменское, Спирное, Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 5 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Клищеевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр, Дружба Донецкой области. Также под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Николаевка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении наши защитники отбили 11 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Новоалександровка, Новобахмутовка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Прогресс, Волчье, Желанное, Мирноград, Новогродовка, Уманское, Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 21 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Максимильяновка, Угледар Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Берестки, Константиновка, Антоновка, Екатериновка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.
На Ореховском направлении враг 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Роботино и западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Приморское Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы по районам более 20 населенных пунктов, среди них город Херсон и Осокоровка, Берислав, Одрадокаменка, Токаревка, Антоновка, Станислав Херсонской области.
Дополнение
В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 1 станции радиоэлектронной борьбы и 1 средству противовоздушной обороны противника.
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