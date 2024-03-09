Еще плюс 850 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 423 160 человек, 6712 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 423 160 (+850) человек,

танков - 6712 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 12823 (+25) ед,

артиллерийских систем - 10428 (+53) ед,

РСЗО - 1012 (+1) ед,

средства ППО - 707 (+3) ед,

самолетов - 347 (+0) ед,

вертолетов - 325 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8041 (+43),

крылатые ракеты - 1919 (+0),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 13683 (+85) ед,

специальная техника - 1666 (+10).

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 63 боевых столкновения. Также враг нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 113 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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