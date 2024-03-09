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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 850 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 850 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

9 марта 2024, 05:59  •  7085 просмотра

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С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 423 160 человек личного состава и 6712 танков.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 423 160  человек, 6712 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 423 160 (+850) человек,
  • танков - 6712 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 12823 (+25) ед,
  • артиллерийских систем - 10428 (+53) ед,
  • РСЗО - 1012 (+1) ед,
  • средства ППО - 707 (+3) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8041 (+43),
  • крылатые ракеты - 1919 (+0),
  • корабли /катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13683 (+85) ед,
  • специальная техника - 1666 (+10).
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Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 63 боевых столкновения. Также враг нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 113 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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