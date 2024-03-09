Ще плюс 850 окупантів і 6 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 423 160 осіб особового складу і 6712 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 423 160 осіб, 6712 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 423 160 (+850) осіб,
- танків ‒ 6712 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 12823 (+25) од,
- артилерійських систем – 10428 (+53) од,
- РСЗВ – 1012 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 707 (+3) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8041 (+43),
- крилаті ракети ‒ 1919 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 13683 (+85) од,
- спеціальна техніка ‒ 1666 (+10).
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 63 бойових зіткнення. Також ворог завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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