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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 8234 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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На фронті відбулося 63 бойові зіткнення – Генштаб

Київ • УНН

 • 34607 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 63 бойових зіткнення, під час яких противник завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, а також 113 разів обстріляв українські позиції та населені пункти з реактивних систем залпового вогню, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу.

На фронті відбулося 63 бойові зіткнення – Генштаб

Протягом минулої доби за уточненою інформацією зафіксовано 63 бойових зіткнення. Також ворог завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.

Деталі

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області.

На Бахмутському напрямку, Силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито 8 атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.

Сили оборони за ніч знищили 12 з 15 "шахедів" – Генштаб09.03.24, 07:38 • 31421 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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