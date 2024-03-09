На фронті відбулося 63 бойові зіткнення – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу на фронті відбулося 63 бойових зіткнення, під час яких противник завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, а також 113 разів обстріляв українські позиції та населені пункти з реактивних систем залпового вогню, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу.
Протягом минулої доби за уточненою інформацією зафіксовано 63 бойових зіткнення. Також ворог завдав 8 ракетних та 107 авіаційних ударів, здійснив 113 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог 3 рази атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Синьківка та Кислівка Харківської області.
На Бахмутському напрямку, Силами оборони відбито 9 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.
В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку відбито 8 атак противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій.
Сили оборони за ніч знищили 12 з 15 "шахедів" – Генштаб09.03.24, 07:38 • 31421 перегляд