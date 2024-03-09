На фронте произошло 63 боевых столкновения - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте произошло 63 боевых столкновения, во время которых противник нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, а также 113 раз обстрелял украинские позиции и населенные пункты из реактивных систем залпового огня, говорится в утренней сводке Генерального штаба.
За прошедшие сутки по уточненной информации зафиксировано 63 боевых столкновения. Также враг нанес 8 ракетных и 107 авиационных ударов, совершил 113 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг 3 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области.
На Бахмутском направлении, Силами обороны отражено 9 атак противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клищеевка.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 15 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Победы, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении отражено 8 атак противника в районах Роботино и западнее Вербового Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают удержание позиций.
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