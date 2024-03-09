Сили оборони за ніч знищили 12 з 15 "шахедів" – Генштаб
Київ • УНН
Збройні сили України знищили 12 з 15 запущених російськими окупантами безпілотників "шахед", а також різну російську військову техніку та об'єкти.
Силами оборони знищено 12 з 15 запущених російськими окупантами БпЛА типу Shahed. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
Також підрозділами ракетних військ завдано ураження по
- 1 району зосередження озброєння та військової техніки,
- 1 пункту управління,
- 3 станціях радіоелектронної боротьби, зокрема двох Р-330Ж “Житель”,
- 1 важкій вогнеметній системі ТОС-1А «Солнцепек»,
- 1 складу боєприпасів противника.
Генштаб: 74 бойові зіткнення на українському фронті за добу, бійці ЗСУ тримають оборону на ключових напрямках08.03.24, 20:02 • 39617 переглядiв