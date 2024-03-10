Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по ворогу – Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу авіація Збройних Сил України завдала 8 ударів по особовому складу, озброєнню, військовій техніці та засобам протиповітряної оборони противника.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштаб, передає УНН.
Деталі
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по:
- району зосередження особового складу,
- станції радіоелектронної боротьби
- засобу протиповітряної оборони окупантів.
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