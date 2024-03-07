За добу росіяни втратили 1160 військовослужбовців
Київ • УНН
За даними Генерального штабу Збройних сил України, за минулу добу рф втратила 1160 військовослужбовців.
За минулу добу рф втратила 1160 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 07.03.24:
- Особовий склад: 421430 (+1160).
- Танки: 6695 (+17).
- Броньовані бойові машини: 12779 (+51).
- Артилерійські системи: 10350 (+42).
- РСЗВ: 1009 (+1).
- Засоби ППО: 701.
- Літаки: 347.
- Гелікоптери: 325.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 7963 (+42).
- Крилаті ракети: 1919 (+1).
- Кораблі/катери: 26.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 13532 (+53).
- Спеціальна техніка: 1647 (+5).
рф за добу втратила 1250 військовослужбовців06.03.24, 07:47 • 27548 переглядiв