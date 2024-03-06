рф за добу втратила 1250 військовослужбовців
Київ • УНН
За даними українських військових, за минулу добу ворожі сили втратили 1250 військовослужбовців в Україні.
За минулу добу росіяни втратили 1250 осіб особового складу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати росіян за період з 24.02.22 по 06.03.24:
- Особовий склад: 420270 (+1250).
- Танки: 6678 (+21).
- Броньовані бойові машини: 12728 (+40).
- Артилерійські системи: 10308 (+50).
- РСЗВ: 1008 (+1).
- Засоби ППО: 701 (+1).
- Літаки: 347.
- Гелікоптери: 325.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 7921 (+58).
- Крилаті ракети: 1918 (+1).
- Кораблі/катери: 26 (+1).
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 13479 (+56).
- Спеціальна техніка: 1642 (+12).
За добу рф завдала 4 ракетних ударів, 106 авіаційних атак, 154 залпових обстріла06.03.24, 07:19 • 34594 перегляди