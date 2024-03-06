рф за сутки потеряла 1250 военнослужащих

Галущенко обсудил с главой МАГАТЭ вопросы безопасности и контроля Запорожской АЭС

На заседании Совета управляющих МАГАТЭ министр энергетики Украины и генеральный директор МАГАТЭ обсудили результаты визита главы МАГАТЭ на оккупированную Запорожскую атомную электростанцию и меры, принятые для обеспечения ее безопасности, а также обеспокоенность в связи с военными действиями, происходящими поблизости.