рф за сутки потеряла 1250 военнослужащих
Киев • УНН
По данным украинских военных, за минувшие сутки вражеские силы потеряли 1250 военнослужащих в Украине.
За минувшие сутки россияне потеряли 1250 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 06.03.24:
- Личный состав: 420270 (+1250).
- Танки: 6678 (+21).
- Бронированные боевые машины: 12728 (+40).
- Артиллерийские системы: 10308 (+50).
- РСЗВ: 1008 (+1).
- Средства ППО: 701 (+1).
- Самолеты: 347.
- Вертолёты: 325.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 7921 (+58).
- Крылатые ракеты: 1918 (+1).
- Корабли/катера: 26 (+1).
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 13479 (+56).
- Специальная техника: 1642 (+12).
За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 106 авиационных атак, 154 залповых обстрела6 марта 2024, 05:19 • 18076 просмотров
рф за сутки потеряла 1250 военнослужащих
По данным украинских военных, за минувшие сутки вражеские силы потеряли 1250 военнослужащих в Украине.
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