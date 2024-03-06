За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 106 авиационных атак, 154 залповых обстрела
Киев • УНН
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о 86 боевых столкновениях, 4 ракетных ударах, 106 авиаударах и 154 обстрелах из реактивных систем залпового огня со стороны российских войск за минувшие сутки.
За сутки произошло 86 боевых столкновения. рф нанесла 4 ракетных и 106 авиационных удара. Совершено 154 обстрела из реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
В течение суток произошло 86 боевых столкновения, в результате которых россияне нанесли 4 ракетных и 106 авиационных удара, а также осуществили 154 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Также были зафиксированы авиационные удары по населенным пунктам Кисловка, Митрофановка (Харьковская область), Новоегоровка (Луганская область), Терны, Часов Яр, Богдановка, Курдюмовка, Дружба, Семеновка, Угледар (Донецкая область), Малиновка и Малая Токмачка (Запорожская область). Более 140 населенных пунктов других областей оказались под артиллерийским огнем, включая Черниговскую, Сумскую, Луганскую, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую и Николаевскую области.
Что касается ситуации на направлениях:
Волынское и Полесское направления: без существенных изменений.
Северское и Слобожанское направления: противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.
Купянское направление: россияне штурмовых действий не вели.
Лиманское направления: Силы обороны отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Терны Донецкой области.
Бахмутское направление: ВСУ отбили 2 атаки россиян в районах населенных пунктов Ивановское и Белая Гора Донецкой области.
Авдеевское направление: Защитники отбили 23 атаки врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское, Водяное, Невельское, Семеновка и Орловка Донецкой области.
Новопавловское направления: враг 39 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Ореховское направление: Силы обороны отбили 5 атак противника в районах населенных пунктов Гуляйполе, Малиновка и Роботино Запорожской области.
Херсонское направление: оккупанты совершили 3 безуспешных штурма позиций на левобережье Днепра.
Добавим
Силами Главного управления разведки Министерства обороны Украины был поражен вражеский корабль проекта 22160 "сергей котов".
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава противника.
Ракетные войска нанесли поражения по 2 пунктам управления, 1 району концентрации личного состава, вооружению и военной технике, а также по 1 складу боеприпасов, зенитному ракетному комплексу Бук-М1 и радиолокационному комплексу разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1".
Военно-воздушные силы предупреждают о потенциальных ударах баллистическими ракетами5 марта 2024, 23:00 • 48406 просмотров
За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 106 авиационных атак, 154 залповых обстрела
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о 86 боевых столкновениях, 4 ракетных ударах, 106 авиаударах и 154 обстрелах из реактивных систем залпового огня со стороны российских войск за минувшие сутки.
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