За добу рф завдала 4 ракетних ударів, 106 авіаційних атак, 154 залпових обстріла
Київ • УНН
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про 86 бойових зіткнень, 4 ракетних удари, 106 авіаударів та 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню з боку російських військ за минулу добу.
За добу відбулося 86 бойових зіткнення. рф завдала 4 ракетних та 106 авіаційних удари. Здійснено 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Протягом доби відбулося 86 бойових зіткнення, у результаті яких росіяни завдали 4 ракетних та 106 авіаційних удари, а також здійснили 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
Також було зафіксовано авіаційні удари по населених пунктах Кислівка, Митрофанівка (Харківська область), Новоєгорівка (Луганська область), Терни, Часів Яр, Богданівка, Курдюмівка, Дружба, Семенівка, Вугледар (Донецька область), Малинівка та Мала Токмачка (Запорізька область). Більше 140 населених пунктів інших областей опинилися під артилерійським вогнем, включаючи Чернігівську, Сумську, Луганську, Харківську, Донецьку, Запорізьку, Дніпропетровську, Херсонську та Миколаївську області.
Щодо ситуації на напрямках:
Волинський та Поліський напрямки: без суттєвих змін.
Сіверський та Слобожанський напрямки: противник зберігає військову присутність у прикордонних районах.
Куп'янський напрямок: росіяни штурмових дій не вели.
Лиманський напрямки: Сили оборони відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Верхньокам’янське та Терни Донецької області.
Бахмутський напрямок: ЗСУ відбили 2 атаки росіян в районах населених пунктів Іванівське та Біла Гора Донецької області.
Авдіївський напрямок: Захисники відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області.
Новопавлівський напрямки: ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Оріхівський напрямок: Сили оборони відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Гуляйполе, Малинівка та Роботине Запорізької області.
Херсонський напрямок: окупанти здійснили 3 безуспішних штурми позицій на лівобережжі Дніпра.
Додамо
Силами Головного управління розвідки Міністерства оборони України був уражений ворожий корабель проєкту 22160 "сєрґєй котов".
Протягом минулої доби авіація Сил оборони нанесла удари по 11 районах зосередження особового складу противника.
Ракетні війська завдали уражень по 2 пунктах управління, 1 району концентрації особового складу, озброєнню та військовій техніці, а також по 1 складу боєприпасів, зенітному ракетному комплексу Бук-М1 та радіолокаційному комплексу розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1".
Військово-повітряні сили попереджають про потенційні удари балістичними ракетами 06.03.24, 01:00 • 118461 перегляд