За сутки россияне потеряли 1160 военнослужащих
Киев • УНН
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 1160 военнослужащих.
За минувшие сутки рф потеряла 1160 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 07.03.24:
- Личный состав: 421430 (+1160).
- Танки: 6695 (+17).
- Бронированные боевые машины: 12779 (+51).
- Артиллерийские системы: 10350 (+42).
- РСЗВ: 1009 (+1).
- Средства ППО: 701.
- Самолеты: 347.
- Вертолёты: 325.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 7963 (+42).
- Крылатые ракеты: 1919 (+1).
- Корабли/катера: 26.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 13532 (+53).
- Специальная техника: 1647 (+5).
рф за сутки потеряла 1250 военнослужащих6 марта 2024, 05:47 • 25674 просмотра
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