За сутки россияне потеряли 1160 военнослужащих

День рождения телефонного аппарата, Всемирный день книги. Что еще можно отметить седьмого марта

7 марта 1876 года американский изобретатель Александер Грэм Белл получил патент на первый в мире телефон, который произвел революцию в сфере связи и изменил ход человеческой истории.