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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В британской разведке оценили вероятность штурма армией рф Часового Яра в Донецкой области

В британской разведке оценили вероятность штурма армией рф Часового Яра в Донецкой области

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 11:56  •  12880 просмотра

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По оценкам британской разведки, российские войска вряд ли способны на полномасштабный штурм города Часов Яр в Донецкой области, несмотря на определенные постепенные тактические успехи в этом районе.

Минобороны Великобритании в отчете на основе разведданных оценило способность армии рф осуществить полномасштабный штурм города Часов Яр в Донецкой области, передает УНН

Детали 

Как сообщается, российские войска продолжают атаки, направленные для расширения своего контроля над городом Бахмут, который россия захватила в мае 2023 года. 

Армия рф продвинулась  вперед и заняла восточные районы села Ивановское и атакует украинские позиции в Богдановке.

В британской разведке считают, что на этом направлении "ближайшей оперативной целью России почти наверняка является захват города Часов Яр", который расположен примерно в 5 км от линии фронта.

Несмотря на некоторые постепенные тактические успехи, крайне маловероятно, что российские войска пока способны осуществить полномасштабный штурм города

- считают в Минобороны Британии.

Дополнение

На Бахмутском направлении россияне собрали различные подразделения и продолжают активно наступать, в частности в районе Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки. 

За минувшие сутки рф потеряла 1160 человек личного состава. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ministerstvo-oboroni-velikobritaniyaМинистерство обороны (Великобритания)
chasiv-yarЧасов Яр
bakhmutБахмут
donetskДонецк
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