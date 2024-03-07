В британской разведке оценили вероятность штурма армией рф Часового Яра в Донецкой области

Минобороны Великобритании в отчете на основе разведданных оценило способность армии рф осуществить полномасштабный штурм города Часов Яр в Донецкой области, передает УНН.

Детали

Как сообщается, российские войска продолжают атаки, направленные для расширения своего контроля над городом Бахмут, который россия захватила в мае 2023 года.

Армия рф продвинулась вперед и заняла восточные районы села Ивановское и атакует украинские позиции в Богдановке.

В британской разведке считают, что на этом направлении "ближайшей оперативной целью России почти наверняка является захват города Часов Яр", который расположен примерно в 5 км от линии фронта.

Несмотря на некоторые постепенные тактические успехи, крайне маловероятно, что российские войска пока способны осуществить полномасштабный штурм города - считают в Минобороны Британии.

Дополнение

На Бахмутском направлении россияне собрали различные подразделения и продолжают активно наступать, в частности в районе Богдановки, Ивановского, Клищеевки и Андреевки.

За минувшие сутки рф потеряла 1160 человек личного состава.