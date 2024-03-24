куйбышевский НПЗ в рф приостановил работу после атаки беспилотников

куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в самарской области рф приостановил работу после атаки беспилотников 23 марта. Об этом сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", передает УНН.

куйбышевский НПЗ в самарской области приостановил работу после атаки беспилотников 23 марта - говорится в сообщении.

Как пишет телеграм-канал ASTRA, ссылаясь на собственные источники, на НПЗ после атаки повреждена установка АВТ-4, из-за чего производственный цикл завода был остановлен.

Отмечается, что это уже 12 атака на российские НПЗ за последние 3 недели.

Дополнение

Пророссийские паблики сообщали, что в ночь на 23 марта на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области рф вспыхнул пожар. Вероятно, причиной стала атака БПЛА. Губернатор Дмитрий Азаров подтвердил, что на Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти.

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