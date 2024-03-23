В Самарской области рф горит Куйбышевский НПЗ в Самарской области

В ночь на 23 марта на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области РФ вспыхнул пожар. Вероятно, причиной стала атака БПЛА, сообщает Telegram-канал Baza, передает УНН.

Детали

Издание The Moscow Times подтвердило пожар на НПЗ, отметив, что речь идет о заводе Роснефти.

Телеграм-канал BRIEF пишет, что после начала пожара прогремел взрыв.

Новокуйбышевский НПЗ находится в Самарской области РФ и входит в состав группы Роснефть. На заводе, в частности, выпускают топливо для реактивных двигателей, масла для ракетоносителей и легковых автомобилей.

Отмечается, что около 30 видов продукции предприятия отгружается как в Россию, так и за границу.

Кроме того, Куйбышевский НПЗ производит и поставляет топливо для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта - наиболее популярного в России. Проектная мощность предприятия - 8,3 миллиона тонн нефти.

Цены на нефть растут после атак на российские НПЗ