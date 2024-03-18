Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
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В Харькове спасатели ликвидировали пожар площадью 100 кв. м и эвакуировали 20 жителей
Растет беспокойство перед наступлением Израиля на Рафах: Ожидается эвакуация 1,4 миллиона палестинцев
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Цены на нефть растут после атак на российские НПЗ
Цены на нефть поднялись выше 85 долларов за баррель для нефти марки Brent и около 81 доллара для WTI после того, как украинские беспилотники повредили российские НПЗ.
Во Львове открылся образовательный хаб для пострадавшей от войны молодежи
Во Львове открылся образовательный хаб с учебными классами, жилыми помещениями и рекреационными зонами для молодежи с территорий, пострадавших от войны в Украине.
Северная Корея осуществила ракетный запуск во время визита Энтони Блинкена в Южную Корею
Северная Корея запустила баллистическую ракету в море во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Южную Корею, что привело к эскалации региональной напряженности.
В Харькове спасатели ликвидировали пожар площадью 100 кв. м и эвакуировали 20 жителей
Пожарные потушили пожар на площади 100 кв. м в пятиэтажном жилом доме в Харькове, эвакуировав 20 жителей. Сейчас причина пожара выясняется.
Растет беспокойство перед наступлением Израиля на Рафах: Ожидается эвакуация 1,4 миллиона палестинцев
Израиль готовится к потенциальному военному наступлению на Рафах, город в Газе с 1,4 миллионами палестинцев, что вызывает беспокойство международного сообщества относительно безопасности гражданского населения.
Украинская женская сборная по фехтованию на саблях завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Бельгии
Украинская женская сборная по фехтованию на саблях завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в бельгийском Синт-Никлаасе.
ЕС подписал соглашение на 7,4 миллиарда евро с Египтом для укрепления партнерства
ЕС и Египет подписали соглашение на сумму 7,4 млрд евро для поддержки Египта, увеличения продаж электроэнергии в Европу и сотрудничества по вопросам миграции, безопасности и борьбы с терроризмом.
Более 1300 жилищных сертификатов обменяно на новое жилье по программе "еВідновлення"
Более 1300 жилищных сертификатов было обменяно на новое жилье в рамках программы "еВідновлення", которая предусматривает компенсацию за поврежденное жилье и позволяет украинцам выбирать вариант жилья и место жительства.
россияне продвинулись в Орловке и вблизи Вербового - DeepState
По сообщениям, российские войска продвинулись вперед в Орловке и недалеко Вербового. Также бои продолжаются возле Роботино, Вербового и Горького.
путин лидирует на фальшивых "выборах" с поддержкой 87,15% голосов
путин лидирует на так называемых "выборах" в рф с поддержкой 87,15% согласно опросу российского исследовательского института.