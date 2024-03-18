Глобальные цены на нефть растут после атак на российские НПЗ. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Цены на нефть продолжают стремительно расти на международных рынках после атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, некоторые из которых расположены в глубине рф.

Согласно последним отчетам, глобальная ориентировочная марка Brent поднялась выше 85 долларов за баррель после роста на 4% на прошлой неделе, тогда как West Texas Intermediate торгуется около 81 доллара за баррель.

Также эксперты предупреждают, что нестабильность в прогнозах спроса нефти в Китае и устойчивая инфляция в США могут дальнейшее осложнить ситуацию на рынке.

Напомним

Недавно, украинские БпЛА атаковали нефтеперерабатывающие заводы в рф, в результате чего было повреждено 12% производственных мощностей по переработке нефти.

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