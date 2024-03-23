Губернатор Самарской области подтвердил атаку беспилотников на НПЗ

В Самарской области Куйбышевский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) подверглись атакам беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Азаров, передает УНН. Чиновник подтвердил, что на Куйбышевском НПЗ произошло возгорание колонны первичной переработки нефти. Никто не пострадал.

Детали

На месте работают экстренные службы и силовые ведомства, создан оперативный штаб говорится в комментарии Азарова.

Атаку на Новокуйбышевский НПЗ удалось отбить, добавил губернатор. По его словам, "ущерб технологическому оборудованию не нанесен".

Дополнение

Российские НПЗ с начала года часто атакуются беспилотниками. Только в марте были повреждены Нижегородский НПЗ, Рязанский НПЗ, Сызранский НПЗ и Славянский НПЗ.

В Самарской области рф горит Куйбышевский НПЗ в Самарской области