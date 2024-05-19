В ночь на 19 мая в результате операции ГУР МО в ленинградской области была атакована выборгская нефтебаза - источники

Как сообщают источники УНН, с помощью трех взрывных устройств были поражены вертикальные резервуары с топливом на Выборгской нефтебазе. В результате операции уничтожено три резервуара с горючим.

Жители Выборга сообщают в соцсетях о мощном взрыве в городе около 2:50 ночи, после которого на территории нефтебазы начался пожар.

Декарбонизация путинской диктатуры будет продолжаться и дальше, последовательно и методично, пока россия использует нефтегазовую отрасль в военных целях или не уберется из Украины. Цена российской агрессии для кремля будет постоянно расти и уже сейчас отражается на их способности обеспечивать топливом даже внутренний рынок. Дальше будет - сообщил собеседник в ГУР МО.

Foreign Affairs: украинские удары по российским НПЗ работают эффективнее, чем западные санкции

Напомним

В ночь на 19 мая беспилотники СБУ атаковали российский военный аэродром Кущевская и Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. В результате атаки дронов НПЗ вынужденно приостановил работу на неопределенный срок.