"На все свое время": Юсов об ударах по Крымскому мосту, москве и порту в новороссийске

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, отвечая на вопрос, почему Керченский мост до сих пор стоит и нет обстрелов москвы и порта в новороссийске заявил, что на все свое время и работа продолжается. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

У нас еженедельно, по несколько раз в неделю украинцы просыпаются от прекрасных новостей о грохоте и хлопке на россии. Мы часто официально не комментируем, что там происходит. Буквально недавно враг заявил, что Севастополь и новороссийск атаковали более 100 дронов. То есть, все хорошо. Просто на все свое время, работа продолжается, - сказал Юсов.

Напомним

Как сообщали источники УНН, с помощью трех взрывных устройств были поражены вертикальные резервуары с топливом на Выборгской нефтебазе. В результате операции уничтожено три резервуара с горючим.