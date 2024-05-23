"Мы ежедневно совершенствуемся": Малюк рассказал, как СБУ адаптировала РСЗО "Град" к морскому дрону "Sea Baby"

Служба безопасности Украины ежедневно совершенствуется, чтобы внедрять лучшие военно-технологические решения для уничтожения врага. Очередным свидетельством этого является оснащение морских дронов "Sea Baby" реактивными системами залпового огня. Об этом, выступая на во время саммита фандрейзинговой платформы UNITED24, рассказал глава СБУ Василий Малюк, передает УНН.

Детали

Использование надводных морских боевых дронов - это новая веха в истории морских сражений. Но мы пошли гораздо дальше, и сегодня успешно адаптируем различные виды вооружения к нашим беспилотникам. Не будем раскрывать все детали, чтобы не давать врагу возможности подготовиться. Главное, что мы внедряем лучшие военно-технологические решения, ежедневно экспериментируем и совершенствуемся - заявил Малюк.

По его словам, впервые СБУ использовала дрон "Sea Baby", оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", в декабре 2023 года.

Малюк подчеркнул, что "Sea Baby" - это многоцелевые платформы, на которые спецслужба ставит дополнительное вооружение для выполнения различных задач. Среди прочего дрон эффективно выполняет дистанционное минирование. И, по словам главы СБУ, таким образом было поражено уже 4 вражеских корабля.

Дополнение

Василий Малюк рассказал, что история применения надводных дронов началась в 2022 году. Тогда СБУ первой использовала надводные беспилотники в своих спецоперациях.

Впоследствии к нам присоединились побратимы из ГУР и ВМСУ. И сегодня у нас очень много трофеев. В частности, СБУ поразила 11 вражеских кораблей. И по сути, мы загнали российский флот в бухту Новороссийска. Но даже там мы их достали, поразив большой десантный корабль "Оленегорский горняк" - говорит глава СБУ.

С помощью дронов, оснащенных РСЗО, спецслужба может существенно увеличить перечень потенциальных целей на море.

Также Малыш в который раз заметил, что одной из приоритетных целей, Крымский мост, который уже дважды был поражен СБУ, в том числе с помощью морских дронов "Sea Baby".

Напомним

Кроме морских беспилотников СБУ активно применяет традиционные БПЛА. Так в начале месяца дрон СБУ "посетил" республику Башкортостан, где поразил НПЗ "Газпром нефтехим Салават".

Беспилотник попал в установку каталитического крекинга нефти и установил исторический рекорд, преодолев расстояние в 1500 км.